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США приветствовали передачу украинских судов под международный контроль

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США приветствовали передачу украинских судов под международный контроль

Госдепартамент в воскресенье поприветствовал судебные реформы, принятые Верховной Радой Украины.

«Мы приветствуем законы о судебной реформе, принятые Верховной Радой при твердой поддержке президента Украины», — написал на своей странице в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В конце июня Рада утвердила законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Закон определяет порядок проведения конкурса и назначения на должность члена ВККС и совершенствует порядок организации работы органа. Депутаты при этом утвердили правки, рекомендованные Венецианской комиссией, которые предусматривают, что во время голосования при отборе членов ВККС решающий голос будет принадлежать международным экспертам.

В среду Рада приняла закон о Высшем совете правосудия (ВСП), который также наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании его состава. Закон предполагает создание Этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП.

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Закон содержит ключевую правку, которую рекомендовала Венецианская комиссия Совета Европы, о том, что ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.

США, ВККС, судебная реформа, ВСП
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