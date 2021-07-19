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В Севастополе из-за коронавируса отменили пропагандистские мероприятия

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В Севастополе из-за коронавируса отменили пропагандистские мероприятия

Из-за пандемии коронавируса в аннексированном Севастополе отменили праздничный концерт и салют, посвященные Дню военно-морского флота РФ, сообщили изданию «Коммерсантъ» в пресс-службе Черноморского флота РФ. Тем не менее, по данным пресс-службы, парад экипажей кораблей и авиации состоится.

«Он пройдет без традиционной демонстрации боевых возможностей флота, армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Сейчас проводятся тренировки личного состава. Из бухты выйдут 12 кораблей и катеров. В пролете авиации задействуют 26 единиц техники»,— уточнили на ЧФ РФ.

Напомним, в последнюю неделю в Крыму и Севастополе регистрируют более полутысячи заразившихся коронавирусом в сутки. На утро 19 июля на полуострове, по данным местных «властей», зарегистрировали 405 новых случаев коронавируса, в городе — 130.

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При этом, согласно данным Роспотребнадзора, полуостров в лидерах среди регионов РФ по распространению индийского штамма «дельта».

Севастополь, коронавирус
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