Шахтер узнал соперника в квалификации Лиги чемпионов

Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 19 июля.
Украину на данном этапе состязаний представляет донецкий Шахтер.
«Горняки», как вице-чемпионы нашей страны, попали в Путь представителей лиг, где оказались сеянными, в компании с лиссабонской Бенфикой, французским Монако и сильнейшей командой из пары Селтик — Мидтьюлланд.
В итоге, первым соперником коллектива Роберто Де Дзерби на пути к групповому этапу стал бельгийский Генк.
Матчи пройдут 3/4 и 10 августа соответственно.
Первая встреча для команды Де Дзерби пройдет на поле соперника.
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