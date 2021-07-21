В Кремле пока не в курсе договоренностей Германии и США по «Северному потоку – 2»

Берлин и Вашингтон достигли определенного понимания по газопроводу «Северный поток — 2» во время визита канцлера Ангелы Меркель в США, однако их детали Кремлю пока неизвестны. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что тема „Северного потока — 2“ стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне, — отметил представитель Кремля. — Мы знаем о том, что были достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном. А в остальном — деталями мы пока не располагаем».

Песков также прокомментировал возможные санкциях против РФ за давление на Украину. «В целом всем должно быть хорошо известно, что Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления», — сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что «так не было никогда и так и не будет». «Все является предметом коммерческой договоренности и коммерческой целесообразности», — добавил он. При этом Песков не стал давать каких-либо оценок намерению США и Германии и призвал дождаться официальных заявлений с их стороны в отношении возможности введения новых санкций против «Северного потока — 2».

Как сообщила ранее со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты и Германия могут объявить о достижении сделки по «Северному потоку — 2» уже в среду, 21 июля. По сведениям издания, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия при этом возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии. В свою очередь во вторник агентство Bloomberg сообщило, что договоренности будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ применяет энергоресурсы для давления на Украину.