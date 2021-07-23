Российский «Первый канал» не показал сборную Украины на открытии Олимпиады

Российский «Первый канал», который в этой стране вел трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Токио, во время парада атлетов не показал выход на стадион команды Украины.

Трансляцию прервали на рекламу непосредственно перед появлением на поле сборной Уганды. Вслед за ней шли украинские олимпийцы.

В пресс-службе «Первого канала» этот перерыв в трансляции местным СМИ объяснили следующим образом: «Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз». Почему прервали именно на сборной Украины, там не уточнили.