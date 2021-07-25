МОК разрешил спортсменам на 30 секунд снимать маски во время награждения

Спортсмены на летней Олимпиаде в Токио смогут временно снимать маски для фотографирования на пьедестале во время награждения. Соответствующий протокол утвердил в воскресенье Международный олимпийский комитет (МОК), сообщается на сайте организации.
Согласно этому документу, в ходе церемонии после исполнения национальных гимнов, атлеты смогут на 30 секунд снять маски. Для этого им будет подан специальный знак. При этом каждый спортсмен должен будет обязательно оставаться на своей ступени пьедестала. После фотографирования с медалями они вновь будут обязаны надеть маски.
МОК также разрешил серебряным и бронзовым медалистам подниматься на верхнюю ступень пьедестала для группового снимка с победителем. Однако в этот момент все спортсмены должны быть в масках.
Ранее в МОК напоминали спортсменам о необходимости соблюдать меры индивидуальной предосторожности для профилактики коронавируса. В частности, это касается правила носить маски там, где этого требуют организаторы. Вопрос о необходимости ношения масок был вновь поднят в связи с тем, что на состоявшейся в пятницу церемонии открытия Игр ряд спортсменов во время парада национальных сборных не выполняли это требование.
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