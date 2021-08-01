У Украины первое «серебро» на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио, в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем серебряную награду получил украинец Михаил Романчук, уступив американскому пловцу.
Как сообщается в официальном отчете Токийского оргкомитета Олимпиады в микроблоге в Твиттере, в финале соревнований приняли участие двое украинских пловцов — Михаил Романчук и Сергей Фролов.
«Золото» выиграл американец Роберт Финке, а серебряную медаль завоевал Михаил Романчук.
«Бронзу» завоевал Флориан Веллброк из Германии.
Финке пришел к финишу с результатом по времени 14:39:65, Романчук — 14:40:66. Веллброк проплыл дистанцию за 14:40:91.
Фролов финишировал восьмым.
Для Украины это первая серебряная медаль на этих Играх. Ранее украинские спортсмены завоевали пять бронзовых наград.
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