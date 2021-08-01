За полгода «заробитчане» перечислили в Украину более 6 млрд долларов

Объем частных переводов в Украину из-за границы за июнь 2021 года составил 1109 млн долларов. Это на 16,2% больше, чем годом ранее (954 млн долларов).
Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).
Всего по данным НБУ за январь-июнь 2021 года в Украину поступило 6205 млн долларов, что на 11,6% больше, чем годом ранее (5559 млн долларов).
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-июне 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 2337 млн долларов, что на 121 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (2216 млн долларов).
Напомним, в целом объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил 12 121 млн долларов. Это на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов).
Ранее заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявлял, что Национальный банк прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году до 13 млрд долларов.
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