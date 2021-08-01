У Шевченко закончился контракт со сборной Украины

Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом специалист написал в своем Instagram.

«Сегодня закончился мой контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). Я провел в сборной пять лет, это был тяжелый труд, который доказал, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен каждому игроку, каждому человеку, который работал в команде, большое спасибо болельщикам за поддержку и критику, вместе нам удалось показать, что украинский футбол может быть конкурентоспособным и захватывающим», — написал Шевченко.

Шевченко 44 года, он возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Под его руководством команда одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. В июне сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, пробившись на турнир с первого места в квалификационном раунде.

В июле прошлого года исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола на своем очередном заседании во Львове принял решение о продлении контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и его ассистентами до 31 декабря 2022 года. Однако неизвестно, принял ли Шевченко это предложение.

В период игровой карьеры Шевченко выступал за киевское «Динамо», итальянский «Милан» и английский «Челси». В составе Милана украинец становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В «Челси» он становился обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. В «Динамо» Шевченко пять раз выигрывал чемпионат Украины и три раза — Кубок страны.