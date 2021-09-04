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Андрею Шевченко не предлагали продлить контракт со сборной Украины

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Андрею Шевченко не предлагали продлить контракт со сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не хотел покидать пост, но с ним и его штабом не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос.

«Контракт закончился, и я об этом сообщил в соцсетях. Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу. Контракт был подписан именно таким образом, потому что я хотел подвести итоги после Евро-2020 и понять, стоит ли продлевать контракт. Мы со своей стороны хотели продолжать работать со сборной», — цитирует Шевченко издание football.ua.

«Я констатирую факты. Я за две недели слышал очень много разговоров и считаю, что болельщики, журналисты и вся общественность должны знать, как все происходило. Сейчас с Павелко у нас нет контактов. За пять лет наши контракты не менялись. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Еще раз. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт», — отметил он.

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Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году. На Евро-2020, прошедшем этим летом, команда под его руководством дошла до четвертьфинала. В начале августа Шевченко объявил, что его контракт со сборной Украины закончился. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Петраков.

сборная Украины, Андрей Шевченко
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