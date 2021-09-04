Андрею Шевченко не предлагали продлить контракт со сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не хотел покидать пост, но с ним и его штабом не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос.
«Контракт закончился, и я об этом сообщил в соцсетях. Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу. Контракт был подписан именно таким образом, потому что я хотел подвести итоги после Евро-2020 и понять, стоит ли продлевать контракт. Мы со своей стороны хотели продолжать работать со сборной», — цитирует Шевченко издание football.ua.
«Я констатирую факты. Я за две недели слышал очень много разговоров и считаю, что болельщики, журналисты и вся общественность должны знать, как все происходило. Сейчас с Павелко у нас нет контактов. За пять лет наши контракты не менялись. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Еще раз. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт», — отметил он.
Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году. На Евро-2020, прошедшем этим летом, команда под его руководством дошла до четвертьфинала. В начале августа Шевченко объявил, что его контракт со сборной Украины закончился. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Петраков.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016