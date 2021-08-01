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Pfizer и Moderna подняли цены на вакцины

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Pfizer и Moderna подняли цены на вакцины

Производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цену за одну дозу препарата для Евросоюза, сообщает издание Financial Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение части контрактов.

По его данным, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Осведомленные лица сообщили, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, пишет издание.

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Как отмечает газета, компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики в Евросоюзе.

Pfizer, Moderna
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