Moderna оказалась самой эффективной СOVID-вакциной

Исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США показало, что препарат компании Moderna является наиболее эффективным от госпитализации при COVID среди других вакцин. Хотя вакцины Pfizer и Johnson & Johnson также обеспечивают существенную защиту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Исследователи подсчитали, что эффективность вакцины Moderna от госпитализации составила 93%, в то время как эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson составила 88% и 71%, соответственно.
«Хотя эти реальные данные свидетельствуют о некотором разбросе уровней защиты в зависимости от вакцины, все одобренные или разрешенные FDA вакцины от COVID-19 обеспечивают существенную защиту от госпитализации с COVID-19», — говорится в отчете CDC.
В исследовании приняли участие более 3600 взрослых, которые были госпитализированы в 21 больницу США в 18 штатах в период с 11 марта по 15 августа. Из них 1 682 человека получили положительные результаты теста на COVID-19, остальные считались контрольной группой. Взрослые с ослабленным иммунитетом в исследование не включались.
Большинство участников — 64% — были невакцинированы. Почти 13% были полностью привиты вакциной Moderna, 20% были полностью привиты вакциной Pfizer и 3,1% были полностью привиты вакциной Johnson & Johnson.
Эффективность вакцины среди получателей Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после второй дозы и немного снизилась до 92% примерно через четыре месяца.
В то же время исследователи зафиксировали более значительное снижение эффективности среди реципиентов Pfizer, что способствовало снижению общей эффективности вакцины. Эффективность прививок Pfizer составила 91% в период от 14 до 120 дней после второй прививки и только 77% после 120 дней.
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