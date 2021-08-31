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Вакцина Moderna создает намного больше антител, чем Pfizer

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Вакцина Moderna создает намного больше антител, чем Pfizer

После введения двух доз вакцины Moderna не болевшим до этого COVID-19 уровень антител в крови более чем в два раза превышал уровень антител у людей, которым были введены две дозы вакцины производства Pfizer-BioNTech. Такие данные приводятся в исследовании, опубликованном в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Авторы исследования изучили уровень антител у почти 2500 работников бельгийских больниц после введения им вакцины от COVID-19. До вакцинации эти люди не были инфицированы коронавирусом. Исследование показало, что у той группы работников, которым были введены две дозы вакцины Moderna, уровень антител в крови в среднем достигал 2881. У получивших две дозы вакцины Pfizer уровень антител в среднем составлял 1108. При этом самые высокие уровни антител в обеих группах оказывались у людей в возрасте до 35 лет.

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Ученые отмечают, что такие результаты могут быть обусловлены двумя факторами. Например, у вакцины Moderna больше содержание действующего вещества — 100 мкг против 30 мкг у вакцины Pfizer. Кроме того, интервал между введением доз у Moderna составляет 4 недели, а у Pfizer — 3 недели.

Pfizer, Moderna
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