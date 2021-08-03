У Украины восьмая медаль на Олимпиаде и снова бронзовая

Украинка Алла Черкасова на Олимпиаде в Токио победила в поединке за бронзовую медаль в вольной борьбе (до 68 кг) японку, олимпийскую чемпионку игр в Рио-де-Жанейро Сару Дошо и заняла третье место в турнирной таблице.
Поединок между спортсменками начался в 20:55 по местному времени. Украинка одержала чистую победу, завоевав для украинской сборной 6-ую бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.
Ранее стало известно, что украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов на Олимпиаде в Токио победили своих соперников в полуфинале и прошли в финал соревнований, обеспечив себе минимум серебро.
Кроме того, за бронзу в вольной борьбе (вес до 62 кг) также будет бороться и украинская спортсменка Ирина Коляденко, которая проиграла в полуфинале, уступив киргизской спорстменке Айсулу Танибековой.
Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Украина уже завоевала 1 серебряную и 6 бронзовых медалей.
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