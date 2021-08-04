У Украины еще одна бронза на Олимпиаде

Украинские спортсменки Анастасия Савчук и Марта Федина получили бронзовую медаль в артистическом плавании дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

«Анастасия Савчук и Марта Федина занимают третье место в соревнованиях дуэтов и получают первую для Украины награду в артистическом плавании на Олимпийских играх. На наших глазах творится история», — говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета.

Это десятая медаль в общем зачете украинской сборной.

Напомним, ранее сегодня украинский борец и народный депутат от партии «Слуга народа» Жан Беленюк принес Украине первое золото. Также сегодня украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов получил серебряную медаль.