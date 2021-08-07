В Украине за сутки сделали рекордное количество прививок

В Украине установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки. Вчера вакцинировали 170 602 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
При этом одну дозу получили 101 550 человек, полностью иммунизированы — 69 052 человека.
В течение суток работали 911 мобильных бригад, 2 705 пунктов прививки, 316 центров вакцинации.
Всего с начала вакцинальной кампании привито 4 055 092 человека. Из них получили одну дозу — 4 055 090 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 353 218 людей.
Всего в Украине сделали 6 408 308 прививок.
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