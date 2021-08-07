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Украинские синхронистки завоевали «бронзу» Олимпиады

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Украинские синхронистки завоевали «бронзу» Олимпиады

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Украинская команда в составе Анастасии Савчук, Марты Фединой, Ксении Сидоренко, Марины и Влады Алексиивих, Екатерины Резник, Алины Шинкаренко и Елизаветы Яхно к третьему месту в технической группе добавила третье в произвольной, и в сумме двух программ завоевала историческое право взойти на бронзовую ступеньку олимпийского пьедестала», — сообщает Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).

Победителями стали представительницы России, вторые — китаянки.

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Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Украинская команда уже завоевала 17 медалей: одну золотую, 5 серебряных и 11 бронзовых.

Олимпиада-2020
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