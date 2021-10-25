Украина до конца года получит 13,5 млн доз вакцины Pfizer

До конца 2021 года Украина получит 13,5 млн доз антиковидной вакцины КОМІРНАТІ/COMIRNATY производства Pfizer-BioNTec, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.
«В настоящее время в Украине находится около 1,5 млн доз вакцины КОМІРНАТІ/COMIRNATY (производства Pfizer-BioNTech- ИФ), еще 13,5 млн доз этой вакцины Украина получит до конца 2021 года в рамках подписанных контрактов», — сказал он в ходе презентации поставок холодового оборудования для кабинетов вакцинации, поставленного ЮНИСЕФ на средства USAID в понедельник.
Кузин также сообщил, что на минувшей неделе в Украине были сделаны 1,5 млн вакцинаций от COVID-19.
Он подчеркнул, что «ситуация с заболеваемостью прогрессивно ухудшается по территории Украины».
Как сообщалось, Украина при финансовой поддержке правительства США получила холодовое оборудование стоимостью $2,8 млн для хранения вакцин от COVID-19 на базе учреждений первичной медицинской помощи и при использовании мобильными бригадами.
Оборудование получат 3100 пунктов вакцинации, 1034 из которых работают на базе учреждений первичной медицинской помощи, и 800 мобильных бригад.
Оборудование включает 5643 термоконтейнеров, 8100 термосумок, 197730 хладоэлементов и 27486 устройств температурного мониторинга.
В настоящее время USAID выделил около $10 млн на поддержку вакцинации в Украине и передал Украине почти $ 2,2 млн вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX.
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