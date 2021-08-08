Сборная США уже одержала победу в медальном зачете Олимпийских игр

Сборная США гарантировала себе победу в медальном зачете Олимпийских игр в Токио после того, как женская команда США по волейболу завоевала золото.
Американские волейболистки в финальном матче победили бразильянок со счетом 3-0.
Сборная США на Олимпиаде в Токио уже завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. В активе идущей второй команды Китая 38 золотых, 32 серебряные и 18 бронзовых наград, при этом китайские спортсмены могут претендовать только на одну золотую медаль - в женском боксе в весовой категории до 75 кг. Третье место в медальном зачете Олимпиады в Токио занимает команда Японии (27-14-17), четвертое - Великобритании (22-21-22).
Украинская команда пока завоевала 19 медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых.
Сборная США победила в медальном зачете на третьих летних Олимпийских играх подряд, в 2008 году победу в общем зачете одержала команда Китая, завоевав 48 золотых, 22 серебряные и 30 бронзовых наград. В 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро американские спортсмены завоевали 46 золотых, 37 серебряных и 38 бронзовых наград.
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
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