В ВОЗ собираются называть новые штаммы COVID-19 именами созвездий

Когда букв греческого алфавита будет не хватать, новые штаммы коронавируса будут обозначаться названиями созвездий. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в интервью британскому изданию The Telegraph.
«Вероятно, нам не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий... мы действительно рассматриваем вариант с созвездиями», — сказала она.
По ее словам, ранее в ВОЗ рассматривали названия с использованием имен древнегреческих богов и богинь, однако от этого варианта было решено отказаться.
В начале июня этого года в ВОЗ заявили о решении обозначать новые штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти штаммы обнаружили впервые, а также для удобства использования ненаучном разговоре. «Группа экспертов, созванная ВОЗ, рекомендовала использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, то есть Альфа, Бета, Гамма», — говорилось в сообщении.
Первыми об обнаружении нового, более заразного штамма коронавируса «Дельта» сообщили власти Великобритании в середине декабря. О появлении еще одного штамма коронавируса сообщили в марте 2021 года власти Индии. Также новые варианты вируса выявили в Бразилии, ЮАР, Вьетнаме и других странах.
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