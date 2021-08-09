Представителем Госдепа по энергетике стал противник «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден назначил представителем Госдепа по вопросам энергетики противника строительства российского газопровода «Северный поток-2» Амоса Хохштейна, сообщил Axios со ссылкой на источники. По данным портала, вскоре своего спецпредставителя для взаимодействия с Хохштейном назначит и Германия.
«Хорошо, что этот пост будет занимать тот, кто с подозрением относится к проекту и намерениям России, потому что он будет прилагать все усилия, чтобы придерживаться эффективной стратегии по управлению угрозой»,— сказал один из источников Axios.
В июле Германия и США заключили сделку по «Северному потоку-2». Германия взяла на себя обязательство добиться продления соглашения Москвы и Киева по транзиту газа до 2034 года, а также отвечать санкциями на попытки Москвы использовать поставки энергии как меру воздействия. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет подтвердил готовность принимать меры против России на уровне ФРГ и ЕС. Украина и Польша считают, что отказ от попыток остановить строительство газопровода углубляет кризис.
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