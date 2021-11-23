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Госдеп вводит новые санкции из-за «Северного потока-2»

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Госдеп вводит новые санкции из-за «Северного потока-2»

США вводят санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, Госдепартамент представил конгрессу доклад на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года.

В докладе упомянуты два судна и одна связанная с Россией компания Transadria Ltd., которые имеют отношение к строительству газопровода «Северный поток-2». В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно Marlin «будет признано конфискованной собственностью». Еще одно судно, в отношении которого будут введены санкции, не называется.

Как сообщает Bloomberg, власти США называют Transadria подставной российской компанией, зарегистрированной на Кипре.

В отчет, который Белый дом направляет конгрессу каждые 90 дней для замедления строительства газопровода, попало судно Blue Ship. Против него не стали вводить санкции, поскольку оно принадлежит организации, связанной с правительством Германии. По информации источника Bloomberg, Дания разрешила Blue Ship развозить камни вдоль маршрута газопровода.

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По данным сервиса по отслеживанию судов VesselFinder, морское вспомогательное судно Marlin было построено в 2008 году и ходит под флагом России. Сейчас оно находится в порту Санкт-Петербурга.

Грузовое судно Blue Ship было построено в 2006-м и ходит под флагом Кипра, свидетельствуют данные VesselFinder. В настоящее время оно стоит в немецком порту Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства «Северного потока-2».

Госдепартамент США, Северный поток-2
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