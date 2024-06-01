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У МО України розповіли, кому буде надано статус "у розшуку" і що робити

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Деякі військовозобов'язаним в Україні надано статус "у розшуку" у додатку "Резерв+". Щоб вирішити проблему, їм необхідно звернутися до територіальних центрів комплектування.

Про це у коментарі РБК-Україна заявили у Міністерстві оборони України.

У відомстві пояснили, що у розшук військовозобов'язаний може потрапити, якщо він порушив правила військового обліку. Приклади таких порушень:

  • громадянин не став на військовий облік, коли йому виповнилося 17 років;
  • громадянка з медичною чи фармацевтичною освітою не стала на військовий облік;
  • громадяни, яких зняли з військового обліку, не стали на нього назад у необхідні терміни;
  • громадяни, яких зняли з військового обліку, не стали на нього після 18 травня;
  • громадянин не проживає за зареєстрованим місцем проживання і не повідомив про це в ТЦК;
  • громадянин не з'явився по повістці в ТЦК у зазначену дату без поважних причин;
  • громадянин, який отримав направлення на проходження ВЛК, відмовився проходити медкомісію або після її проходження не з'явився до ТЦК;
  • громадянин не з'явився до ТЦК після отримання повістки про призов на військову службу.

Також у Міноборони уточнили, що статус "у розшуку" військовозобов'язаним можуть надати помилково.

Для того, щоб вирішити проблему з розшуком, у відомстві закликають військовозобов'язаних відвідати ТЦК.

Варто зазначити, що минулого тижня заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко пояснювала, що українці зі статусом у розшуку можуть звернутися до служби технічної підтримки або відвідати ТЦК.

Якщо їх розшукують помилково, цю ситуацію виправлять.

Статус "у розшуку" можуть надати помилково, оскільки є людський фактор, пояснювала чиновниця.

МО України
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