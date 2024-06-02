МО України: Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні

Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес, повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков в інтерв'ю SMALL TALK.
"Дрони. Пріоритет також дуже важливий. Майже 100% усіх виробів розробляється в Україні. Тобто, в цьому секторі якраз більшу частину займає приватний бізнес, і це добре, тому що це теж про економіку. Агентство оборонних закупівель нещодавно вперше оголосило конкурентні торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 тис. дронів, з орієнтовною вартістю до 3 млрд гривень", - інформував заступник міністра.
За його словами, частково ці торги вже відбулися, і "Міноборони отримало хороші результати, як за продуктом, так і за ціною. Уже законтрактовано близько 7 тис. дронів".
"Відбулися торги і зараз проходять перевірку і кваліфікацію ще близько 7 тисяч. І понад 1 млрд грн уже цього бюджету вже використано, і ми рухаємося цим шляхом", - пояснив Кліменков.
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