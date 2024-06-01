Шмигаль: Україна та МВФ домовилися про перегляд програми Механізму розширеного фінансування

Україна та Міднародний валютний фонд на рівні експертів домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом 15,6 млрд доларів. Завдяки цьому найближчими тижнями Україна отримає 2,2 млрд доларів.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом 15,6 млрд доларів», - поінформував він.
Очільник уряду уточнив, що раніше Україна в жодній програмі МВФ не доходила до четвертого перегляду.
За його словами, сьогоднішні домовленості — це свідчення відданості України реформам та змінам.
«Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду. Після затвердження Виконавчою радою МВФ, що має відбутись найближчими тижнями, Україна отримає 2,2 млрд доларів», - наголосив урядовець.
Шмигаль підкреслив, що кошти партнерів допомагають уряду держави фінансувати всі ключові видатки бюджету в повному обсязі та направляти внутрішні ресурси на оборону країни.
«Дякую МВФ за важливу підтримку», - резюмував прем’єр.
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