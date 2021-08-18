Войти
Трамп назвал уход из Афганистана позором для США
резонанс
Трамп назвал уход из Афганистана позором для США
Байден попытался объяснить позорное бегство из Афганистана
позиция
Байден попытался объяснить позорное бегство из Афганистана

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Рейтинг Байдена обвалился после захвата талибами Афганистана

112
Рейтинг Байдена обвалился после захвата талибами Афганистана

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до минимума за время его пребывания у власти, до 46%. Это показал совместный опрос Reuters и Ipsos, проведенный в понедельник, 16 августа, через день после того, как талибы вошли в Кабул.

Предыдущие результаты опроса, проведенного в пятницу, показывали, что Байденом довольны 53% взрослого населения США, то есть за выходные падение составило 7 п.п.

Отдельный опрос Ipsos, также проведенный в понедельник, показал, что менее половины граждан США одобряют то, как Байден руководил военными и дипломатическими усилиями США в Афганистане в этом году. Reuters пишет, что оценка американцами его действий оказалась ниже, чем троих предыдущих президентов, при ком США участвовали в конфликте в Афганистане. Уровень одобрения того, как нынешний президент решает возникающие вопросы с Афганистаном, оказался даже ниже, чем у экс-президента Джорджа Буша, при котором произошло вторжение войск США, отмечает агентство.

Опрос Ipsos также показал, что 75% американцев поддерживают отправку дополнительных военных в Афганистан для охраны ключевых пунктов до тех пор, пока вывод войск не завершится. Примерно столько же поддерживают эвакуацию афганцев, которые помогали военным США.

Читайте также: Новая Зеландия ввела национальный локдаун из-за одного случая COVID-19

О выводе войск из Афганистана, которые находились там с 2001 года, Байден объявил весной. Он пояснил, что вторжение обуславливалось двумя причинами — борьбой с Усамой бен Ладеном, главой «Аль-Каиды», и с терроризмом в стране в целом.

В своем выступлении 16 августа президент заявил, что США выполнили задачи по ликвидации угрозы для себя со стороны террористов. Он подчеркнул, что американское присутствие больше не представляет интереса в области нацбезопасности.

После вывода войск талибы активизировали наступление на правительственные силы и за лето установили контроль над всем Афганистаном.

Афганистан, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 18 августа 2021
Вторник, 17 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

О чем пишут европейские СМИ накануне визита Меркель

Избавиться от обвинений в авторитаризме, незаконном запрете СМИ и репрессий против оппозиции будет весьма непросто. Самое главное, что шаг за шагом, но такой имидж угрожает привести к дипломатической изоляции Зеленского как политика в ЕС, а это путь, который в своё время из-за дела Тимошенко прошёл Виктор Янукович.
Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016