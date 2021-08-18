Рейтинг Байдена обвалился после захвата талибами Афганистана

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до минимума за время его пребывания у власти, до 46%. Это показал совместный опрос Reuters и Ipsos, проведенный в понедельник, 16 августа, через день после того, как талибы вошли в Кабул.
Предыдущие результаты опроса, проведенного в пятницу, показывали, что Байденом довольны 53% взрослого населения США, то есть за выходные падение составило 7 п.п.
Отдельный опрос Ipsos, также проведенный в понедельник, показал, что менее половины граждан США одобряют то, как Байден руководил военными и дипломатическими усилиями США в Афганистане в этом году. Reuters пишет, что оценка американцами его действий оказалась ниже, чем троих предыдущих президентов, при ком США участвовали в конфликте в Афганистане. Уровень одобрения того, как нынешний президент решает возникающие вопросы с Афганистаном, оказался даже ниже, чем у экс-президента Джорджа Буша, при котором произошло вторжение войск США, отмечает агентство.
Опрос Ipsos также показал, что 75% американцев поддерживают отправку дополнительных военных в Афганистан для охраны ключевых пунктов до тех пор, пока вывод войск не завершится. Примерно столько же поддерживают эвакуацию афганцев, которые помогали военным США.
О выводе войск из Афганистана, которые находились там с 2001 года, Байден объявил весной. Он пояснил, что вторжение обуславливалось двумя причинами — борьбой с Усамой бен Ладеном, главой «Аль-Каиды», и с терроризмом в стране в целом.
В своем выступлении 16 августа президент заявил, что США выполнили задачи по ликвидации угрозы для себя со стороны террористов. Он подчеркнул, что американское присутствие больше не представляет интереса в области нацбезопасности.
После вывода войск талибы активизировали наступление на правительственные силы и за лето установили контроль над всем Афганистаном.
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