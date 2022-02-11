Байден перепутал Афганистан с Украиной и Ираком

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC перепутал и назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком, когда объяснял, почему американские войска покинули страну спустя 20 лет.
«У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак, Афганистан! Этого добиться было невозможно», — сказал Байден.
Американские войска отправили в Афганистан в ответ на теракты в США 11 сентября 2001 года. В апреле 2021 года Байден объявил о решении вывести все американские части к 20-летию этого события. Военные США покинули страну 30 августа. Вслед за США о выводе войск объявили в НАТО. На фоне отступления зарубежных сил Афганистан за считаные месяца захватил «Талибан».
В сентябре президент США заявил, что американские военные напрасно оставались в Афганистане и пытались объединить страну после того, как покончили с присутствием «Аль-Каиды». «Может ли „Аль-Каида“ вернуться? Да. Но знаете — она уже вернулась в другие места. Так в чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть „Аль-Каида“, и оставлять там свои войска? Да ладно вам», — сказал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016