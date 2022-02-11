Байден перепутал Афганистан с Украиной и Ираком

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC перепутал и назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком, когда объяснял, почему американские войска покинули страну спустя 20 лет.

«У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак, Афганистан! Этого добиться было невозможно», — сказал Байден.

Американские войска отправили в Афганистан в ответ на теракты в США 11 сентября 2001 года. В апреле 2021 года Байден объявил о решении вывести все американские части к 20-летию этого события. Военные США покинули страну 30 августа. Вслед за США о выводе войск объявили в НАТО. На фоне отступления зарубежных сил Афганистан за считаные месяца захватил «Талибан».

В сентябре президент США заявил, что американские военные напрасно оставались в Афганистане и пытались объединить страну после того, как покончили с присутствием «Аль-Каиды». «Может ли „Аль-Каида“ вернуться? Да. Но знаете — она уже вернулась в другие места. Так в чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть „Аль-Каида“, и оставлять там свои войска? Да ладно вам», — сказал он.