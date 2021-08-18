Фонд Сороса и другие крупные инвесткомпании США избавляются от китайских акций

Во втором квартале Soros Fund Management миллиардера Джорджа Сороса и другие крупные инвестфонды продали бумаги китайских компаний, которые торгуются в США. Так они отреагировали на жесткие меры со стороны властей Китая в отношении компаний из КНР, пишет Bloomberg.
Инвесткомпания D1 Capital Partners продала 25 млн акций New Oriental Education & Technology Group — одной из пострадавших образовательных платформ. Хедж-фонд Soroban Capital Partners вышел из капитала Alibaba Group, продав 2,06 млн бумаг.
Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), некоторым фондам удалось хотя бы частично «обойти неприятный для китайских акций в США июль», отмечает Bloomberg. Индекс Nasdaq Golden Dragon China в прошлом месяце упал на 22%. Он отслеживает 98 компаний из КНР, которые торгуются в США.
Soros Fund Management тоже продала многие расписки китайских компаний во втором квартале. В их числе:
Tencent Music Entertainment Group — 1,65 млн бумаг;
Vipshop Holdings — 1,55 млн расписок;
Baidu — почти 353,8 тыс. бумаг.
Как отмечает Bloomberg, эти бумаги фонд Сороса купил в марте и апреле после краха фонда Archegos Capital Management Билла Хвана, когда они подешевели. Кроме того, Soros Fund Management продал около 1,1 млн бумаг iQIYI — китайской развлекательной видеоплатформы.
Фонд также сократил позицию в китайском видеосервисе Bilibili на 52%. Он продал 5,2 тыс. бумаг, оставив себе 4,7 тыс. расписок на сумму $573 тыс.
С конца июля бумаги китайских компаний сразу из нескольких секторов оказались под давлением из-за ужесточения регулирования или официальной критики от властей КНР. Китайским образовательным платформам, предоставляющим услуги дополнительного образования, запретили привлекать частный капитал, в том числе иностранный. Антимонопольный регулятор КНР опубликовал проект правил для борьбы с недобросовестной конкуренцией онлайн-платформ — от запрета на использование компаниями данных о работе конкурентов до исключения фальшивых отзывов о товарах. А в китайской официальной печати вышла разгромная статья, критикующая онлайн-игры. Все это привело к существенному падению стоимости бумаг китайских технологических компаний.
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