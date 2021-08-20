Международные ветеранские соревнования Warrior Games-2021 отменили из-за COVID-19, сообщает Министерство по делам ветеранов.
«Международные ветеранские соревнования „Игры Воинов“ (Warrior Games), которые должны были состояться 12 — 23 сентября 2021 года в США (Ордандо, штат Флорида), отменены из-за сложной ситуации с COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Отмечается, что решение принято, принимая во внимание сложную ситуацию с COVID-19 в штате Флорида.
«Как отметила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, несмотря на сложившуюся ситуацию, направление спортивной реабилитации защитников Украины было и остается приоритетным для Минветеранов», — говорится в сообщении.
В свою очередь, национальный координатор Warrior Games Оксана Горбач рассказала, что украинская сборная завершит учебно-тренировочный сбор, который сейчас проходит в Олимпийском центре «Конча Заспа», по плану — 22 августа.
Решение об участии сборной в Играх Воинов-2022 будет принято до конца года 2021 года.
Игры Воинов (Warrior Games) — это часть программы спортивной реабилитации, в которую входит ряд проектов, в частности игры Непокоренных (Invictus Games) и «Спортивные послы».
Как сообщалось, украинская делегация в составе 40 ветеранов должна была соревноваться на Warrior Games в 11 видах спорта: стрельбе из лука, гольфе, пулевой стрельбе, легкой атлетике, велоспорте, плавании, гребле на тренажерах, баскетболе на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинге, волейболе сидя.
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