Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину

В Украину прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он примет участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Дени Шмыгаль в Telegram.

В повестке дня визита главы правительства Грузии насыщенная программа Во Львове и Киеве, обсуждение вопросов безопасности, торгово-экономических, энергетических и туристических вопросов.

Грузинская делегация также примет участие в саммите Крымской платформы.

«Рад приветствовать премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украине... Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую же поддержку со стороны наших грузинских партнеров», — написал Шмигаль.