Наводнение в Германии обошлось страховым компаниям в 7 млрд евро

Последствия самого разрушительного наводнения в истории Германии обошлись страховым компаниям в 7 млрд евро. Масштабы последствий стихийного бедствия в полной мере стали видны только сейчас.
Об этом сообщает DPA.
Сообщается, что по данным отраслевой ассоциации GDV, 6,5 млрд евро из этой суммы приходятся на жилые дома, домашнее имущество и предприятия, а около 450 млн евро — на автомобили.
«По мере того, как ведется учет и урегулирование претензий, масштабы этого экстремального события становятся очевидными только сейчас», — заявил генеральный директор GDV Йорг Асмуссен.
Отметим, шторм под названием «Бернд» прошел над Германией с 13 по 18 июля, в результате сильных дождей и наводнений серьезно пострадали регионы Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Саксония. Также сообщалось о гибели около 160 человек.
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