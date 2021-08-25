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Суд отменил решение Днепропетровского облсовета за 2012 год о признании русского языка региональным

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Суд отменил решение Днепропетровского облсовета за 2012 год о признании русского языка региональным

Днепропетровский окружной административный суд принял решение об отмене решения Днепропетровского областного совета за 2012 год, предусматривавшего предоставление русскому языку статуса регионального.

Как сообщается в Едином реестре судебных решений, соответствующее решение суд принял 13 августа, а обнародовано оно было 20 августа. Истцом в деле выступил замруководителя Днепропетровской облпрокуратуры.

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«Исковое заявление заместителя руководителя Днепропетровской областной прокуратуры... к Днепропетровскому областному совету... о признании противоправным и недействительным решения — удовлетворить. Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 года решения Днепропетровского областного совета „О поддержке языковой политики в Украине“ № 333-14/VI от 17.08.2012 года», — говорится в тексте решения.

В своем решении суд исходил из того, что обжалуемое решение Днепропетровского облсовета «О поддержке языковой политики в Украине» было принято с целью реализации на территории области требований закона «Об основах государственной языковой политики» от 03.07.2012 года, который, в свою очередь, в 2018 году был признан неконституционным и утратил силу. Кроме того, решение Днепропетровского облсовета прямо противоречит принятому в 2019 году закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в части рабочего языка органов государственной власти и местного самоуправления, и облсовет после 2019 года не предпринял мер по приведению этого решения в соответствие с законом.

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«Из анализа материалов дела и приведенных правовых норм, суд пришел к выводу об обоснованности иска, в связи с чем удовлетворяет заявленные исковые требования в полном объеме», — говорится в тексте решения.

Как сообщалось, принятое в 2012 году решение «О поддержке языковой политики в Украине» предусматривало, что на территории Днепропетровской области наряду с украинским языком как государственным будет распространен русский язык как региональный, и к нему применяются меры, направленные на использование региональных языков, предусмотренные в законе Украины «Об основах государственной языковой политики».

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По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, украинцы составляли 79,3%, русские — 17,6% населения области. Родным языком украинский назвали 67%, русский — 31,9% населения Днепропетровской области. Свободное владение украинским языком указали 92%, русским — 79,1% жителей области. 87,2% населения Днепропетровской области родились на территории Украины, 12,8% — на территории других государств, в частности 9,6% — на территории РФ. После 2001 года перепись населения не проводилась.

русский язык, Днепр, облсовет
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