Инвестиции в экономику Украины остались на уровне кризисного 2020 года

Капитальные инвестиции в экономику Украины за январь-июль 2021 года составили 191,1 млрд гривен. Это на 4,2% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, самый большой рост зафиксирован в «Здравоохранении и предоставлении социальной помощи» (+147,4%), на транспорте и почтовой деятельности (+41,3%), в сельском хозяйстве (+19,3%).

Наибольшее падение зафиксировано в сфере «Искусство, спорт, развлечения и отдых» (-37,8%). Инвестиции в образование сократились на 30,2%, в госуправление — на −2,6%, в научную деятельность — на 1,4%.

Инвестиции в отрасль «Финансовая и страховая деятельность» упали на 32,0%, в отрасль «Информация и телекоммуникации» — на 17,1%. Также упали инвестиции в строительстве (-5,9%).

В промышленности инвестиции выросли на 0,9%, в торговле — на 1,0%.