Объявлена дата выхода Windows 11

Операционная система Windows 11 станет доступна для пользователей 5 октября. Об этом во вторник сообщила разработавшая ОС корпорация Microsoft.
«5 октября 2021 года... владельцы компьютеров с установленной Windows 10 смогут бесплатно перейти на Windows 11, а в продажу поступят компьютеры с уже установленной Windows 11», — говорится в пресс-релизе компании.
Ожидается, что пользователи всех устройств, на которых возможен переход на обновленную ОС, смогут сделать это к середине 2022 года. Microsoft будет обеспечивать поддержку Windows 10 до 14 октября 2025 года — следующее обновление этой версии Windows ожидается в этом году.
Microsoft представила Windows 11 в июне. Создатели обновили дизайн операционной системы: в частности, изменилось меню «Пуск», которое теперь будет располагаться в центральной части экрана. Кроме того, новая ОС получила доработанный дизайн, обзавелась улучшенной системой поддержки работы двух мониторов, виджетами для получения доступа к различным сервисам, а также рядом других новшеств.
Одно из нововведений — возможность использовать в Windows 11 приложения для Android — разработчики из Microsoft в ближайшие несколько месяцев будет тестировать.
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