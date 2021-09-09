Среди мировых лидеров украинцы лучше всего относятся к Меркель

Более 80% украинцев негативно относятся к президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 2-4 сентября 2021 года.
Согласно данным исследования, положительно к Путину относится только 15% украинцев.
Также преимущественно негативное отношение у украинцев к руководству Беларуси. К Александру Лукашенко отрицательно относятся 59% опрошенных, положительно — 34%. При этом, за последний год отношение к президенту Беларуси ухудшилось с 45 до 34%, а за последние два года — вдвое (с 67 до 34%).
Среди ключевых мировых лидеров лучше всего украинцы относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% — положительно, 19% — отрицательно) и президента США Джо Байдену (64% — положительно, 19% — отрицательно). При этом в динамике за последние несколько месяцев отношение к Байдену несколько улучшилось, к Меркель — несколько ухудшилось.
Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценили 57% опрошенных, отрицательно — 19%, затруднились оценить или не знаю такого — 23%. Президента Польши Анджея Дуду положительно оценили 54%, отрицательно — 10%, затруднились оценить или не знаю такого — 37%.
Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.
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