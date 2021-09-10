ООН предупредила об угрозе голода в Афганистане

Если международное сообщество не поможет Афганистану финансово, в стране начнется массовый голод. Об этом заявила во время брифинга в Совете Безопасности ООН глава миссии по содействию Афганистану Дебора Лайонс.

«Неизбежным последствием станет серьезный экономический спад, который может погрузить миллионы людей в нищету и голод, вызвать массовую волну беженцев из Афганистана и отбросить Афганистан назад на многие поколения», — предупредила она.

Лайонс указала, что зарубежные страны перекрыли Афганистану доступ к миллиардам долларов финансовых активов и донорских средств, чтобы они не достались «Талибану». Как заявила Лайонс, для предотвращения полного краха афганской экономики и социального кризиса Запад должен позволить деньгам снова поступать в страну. «Необходимо создать гарантии, что эти деньги будут потрачены там, где они должны быть потрачены, и не будут использованы властями де-факто не по назначению», — добавила Лайонс.

Представитель ООН отметила, что в сельских районах Афганистана начался гуманитарный кризис, а в связи с падением афганской валюты резко выросли цены на топливо и продукты питания. У частных афганских банков, по ее словам, не осталось наличности, а это означает, что даже афганцы, у которых есть активы, не могут получить к ним доступ. Заработная плата не выплачивается. Лайонс добавила, что Афганистан, сильно зависящий от импорта, не сможет самостоятельно заплатить за импорт продуктов питания и медикаментов, а также топлива и электроэнергии.

«Решение этого кризиса не может ждать политических решений относительно отмены санкций. Миллионы простых афганцев отчаянно нуждаются в помощи», — призвала глава миссии.

Она уточнила, что Афганистану уже нужна гуманитарная помощь «в огромных масштабах» в таких областях, как здравоохранение, продовольствие и непродовольственные товары. Лайонс попросила быстро найти механизмы, которые позволят отправлять гуманитарную помощь через ООН.

Ранее покинувший Афганистан и.о. управляющего Центральным банком страны Аджмал Ахмади говорил, что почти все резервы афганского регулятора находятся за рубежом. По его словам, $7 млрд лежат на счетах Федерального резерва, $3,1 млрд из которых вложены в долговые обязательства Соединенных Штатов. The Wall Street Journal, The Washington Post и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили о решении американских властей заморозить счета афганского правительства, чтобы не дать талибам к ним доступ.