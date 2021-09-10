За 7 месяцев в Украине выдано более 4,4 млрд грн ипотечных кредитов

Уровень ипотечного кредитования возвращается к показателям 2018 года, что свидетельствует о выздоровлении экономики от коронакризиса. Актуальную статистику по ипотеке изложил в Facebook глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
«Ипотека набирает обороты: за первые семь месяцев года объем новых ипотечных кредитов превысил 4,4 млрд грн. В частности, в июле банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн грн», — сообщил Шевченко.
По данным Нацбанка, только за январь-июль текущего года объемы нового кредитования выросли в 2,3 раза по количеству договоров и более чем в 3 раза в денежном выражении (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года).
Ставки по ипотечным кредитам снижаются, но не настолько существенно. С начала 2021-го средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке (что составляет более 90% всех сделок) снизилась на 0,6 процентных пункта до 13,4%, на первичном — на 0,1 процентных пункта до 16,8%.
«Радует, что все больше банковских учреждений уделяет внимание этому сегменту кредитования. Так, в июле новые ипотечные кредиты выдал уже 21 банк, это рекордное количество участников рынка с декабря 2018 года, с тех пор НБУ начал опрашивать банковское сообщество по этому вопросу», — добавил глава Нацбанка.
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