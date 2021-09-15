«Северный поток-2» получит разрешения от немецкого регулятора не ранее 2022 года

Процесс получения разрешения на запуск газопровода «Северный поток-2» от немецкого регулятора может быть завершен к началу 2022 года. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Трансляцию вела пресс-служба российского МИДа в Facebook.

«Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается», — сказал Лавров.

Ранее госсекретарь Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреас Файхт заверил, что «Северный поток 2» не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации.