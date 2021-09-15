Украина в два раза продлила действие COVID-сертификатов

Кабинет министров Украины продлил действие «зеленых» COVID-сертификатов с 180 до 365 дней.
Соответствующее постановление обнародовано на сайте правительства.
Согласно тексту документа, в Украине будут действовать разные COVID-сертификаты — с информацией о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19.
Внутренние сертификаты с информацией о вакцинации будут «желтыми» и «зелеными». Их можно сгенерировать на платформе «Дия».
«Желтые» сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия — 120 дней с момента прививки.
«Зеленые» сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной. Срок действия такого сертификата — 365 дней.
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