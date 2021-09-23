В Украине впервые с весны 7 866 новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 7 866 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 305 человек, 123 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 22 сентября 2021 в Украине зафиксировано 7 866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 667, медработников - 175). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2 070 человек; летальных случаев - 123; выздоровели – 2 305 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
Днем ранее, 22 сентября зафиксировано 6 754 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 20 сентября было 2 265 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 сентября сообщалось о 3 983 новых инфицированных коронавирусом.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 370 425 человек, выздоровело 2 237 973 человека, летальных случаев - 55 284.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), г.Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.
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