Фильм режиссера Ворожбит выдвинут на премию «Оскар» от Украины

Украинский оскаровский комитет выдвинул фильм «Плохие дороги» режиссера Натальи Ворожбит на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Международный полнометражный фильм» от Украины.

«В 94-й гонке Американской киноакадемии от Украины выдвигается фильм „Плохие дороги“ Натальи Ворожбит» — сказал председатель Украинского оскаровского комитета Алик Шпилюк на пресс-конференции по результатам национального отбора на выдвижение на премию «Оскар» от Украины в пятницу в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Фильм «Плохие дороги» является экранизация одноименной пьесы 2017 года. Согласно синопсису, события фильма, состоящего из четырех новелл (в прокате было 5 новел), действия которых происходят на дорогах востока Украины в течение 2015 года.

«Четыре разбитые дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти и нарушения личных границ на фоне нарушения границ государственных», — говорят о фильме автора.

Ранее фильм стал лауреатом награды «Открытие года» Национальной кинопремии «Золотая Юла», а также победителем в категории «Открытие года Национальной кинопремии «Киноколо».

Кроме того, «Плохие дороги» были номинированы в категории «Международная неделя критики» Венецианского кинофестиваля. В украинский прокат фильм вышел 20 мая 2021 года.

Ворожбит является украинским драматургом, режиссером и сценаристом. Как сценарист она известна по сценарию к украинскому телесериалу «Поймать Кайдана», а также сценариям к фильмам «Киборги» и «Дикое поле».

94-я церемония вручения наград премии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа пройдет 27 марта 2022 года.

Как сообщалось, в 2019 году от Украины на премию «Оскар» был выдвинут фильм Наримана Алиева «Додому» («Evge»), а в 2020 году — фильм Валентина Васяновича «Атлантида» («Atlantis»). За время независимости Украина в разные годы более 10 раз выдвигала фильмы на премию «Оскар», однако ни один из них не попал в список номинантов.