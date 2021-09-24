Несколько областей скоро могут перейти в «красную» зону

Министерство здравоохранения Украины на этой неделе зафиксировало самые быстрые темпы роста заболеваемости COVID-19 в 2021 году: 68% — рост новых случаев заболевания, 51% — рост госпитализации, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
«По состоянию на 24 сентября уже девять регионов демонстрируют признаки „оранжевого“ уровня», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.
Кузин напомнил, что решением от 21 сентября все 25 регионов Украины были переведены в «желтый» уровень эпидопасности.
«Есть определенная часть регионов, которые сейчас находятся в зоне риска вхождения уже даже в „красный“ уровень эпидопасности: это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. Эти регионы могут перейти к „красному“ уровню в течение двух-трех недель. Поэтому они будут нуждаться в наибольшем внимании», — указал главсанврач.
В то же время Кузин отметил, что нагрузка на систему здравоохранения страны контролируема: занято 34% коек реанимации, 31% коек с кислородом и 13% аппаратов ИВЛ, а число пациентов, которым назначен кислород, — 19% от количества коек с кислородом.
При этом Кузин подчеркнул «95% госпитализированных в больницах — невакцинированные».
Главсанврач также сообщил, что штамм «дельта» является преобладающим. «Почти в каждом регионе штамм „дельта“ регистрируется почти по всем случаям госпитализированных людей», — сказал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016