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Несколько областей скоро могут перейти в «красную» зону

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Несколько областей скоро могут перейти в «красную» зону

Министерство здравоохранения Украины на этой неделе зафиксировало самые быстрые темпы роста заболеваемости COVID-19 в 2021 году: 68% — рост новых случаев заболевания, 51% — рост госпитализации, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«По состоянию на 24 сентября уже девять регионов демонстрируют признаки „оранжевого“ уровня», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Кузин напомнил, что решением от 21 сентября все 25 регионов Украины были переведены в «желтый» уровень эпидопасности.

«Есть определенная часть регионов, которые сейчас находятся в зоне риска вхождения уже даже в „красный“ уровень эпидопасности: это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. Эти регионы могут перейти к „красному“ уровню в течение двух-трех недель. Поэтому они будут нуждаться в наибольшем внимании», — указал главсанврач.

В то же время Кузин отметил, что нагрузка на систему здравоохранения страны контролируема: занято 34% коек реанимации, 31% коек с кислородом и 13% аппаратов ИВЛ, а число пациентов, которым назначен кислород, — 19% от количества коек с кислородом.

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При этом Кузин подчеркнул «95% госпитализированных в больницах — невакцинированные».

Главсанврач также сообщил, что штамм «дельта» является преобладающим. «Почти в каждом регионе штамм „дельта“ регистрируется почти по всем случаям госпитализированных людей», — сказал он.

карантин, коронавирус
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