ЕС не будет вводить санкции против украинских олигархов и коррупционеров

Европейский Союз пока не собирается вводить санкции против украинских олигархов, хотя накануне такую рекомендацию в своем отчете опубликовала Европейская аудиторная палата. Об этом сообщает издание «Европейская правда», цитируя выступление представителя Еврокомиссии Петера Стано на брифинге в Брюсселе.
Также в тексте аудиторной палаты речь шла о том, чтобы украинцы, которых подозревают в крупных коррупционных схемах, не могли въезжать в Европу и пользоваться там своими активами.
«Борьба с коррупцией в первую очередь в интересах Украины. Правительство и президент Зеленский знают, что это их обязательства, это то, что мы регулярно обсуждаем. И не обязательно говорить о санкциях, мы очень сильный инструмент — Соглашение об ассоциации. В рамках этого соглашения мы обсуждаем все проблемы и вызовы, и мы поддерживаем борьбу с коррупцией, а также с феноменом роста влияния олигархов. Санкции только один из инструментов, который может быть использован в такой ситуации», — сказал Стано.
Он также пояснил, что решение о введении санкций должно быть принято единогласно всеми странами-членами ЕС.
Еврокомиссия также положительно оценила принятие в Украине закона об олигархах.
«Мы отдаем должное попытке президента Зеленского противодействовать этому феномену и влиянию олигархов, который является очень значительным в экономической и политической жизни Украины. По нашему мнению, это шаг вперед, но конечно, надо будет посмотреть, как он будет имплементирован. Также мы хотели бы увидеть укрепление уже существующих институтов», — сказала пресс-секретарь Ана Пизонеро.
Напомним, Верховная Рада 23 сентября поддержала 279 голосами законопроект «О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархами)», т.н. «закон о деолигархизации».
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