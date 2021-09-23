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В ЕС признали, что ничего не смогли сделать с украинской коррупцией и олигархами

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В ЕС признали, что ничего не смогли сделать с украинской коррупцией и олигархами

В Украине по-прежнему широко распространены большая коррупция и захват государства (вид системной политической коррупции, — ред.), а поддержка ЕС и принятые меры не принесли ожидаемых результатов.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в отчете Европейской аудиторской палаты (ECA).

«ЕС пытается решить проблему коррупции в Украине как приоритетную проблему, он направляет средства и усилия через различные сектора, от конкурентной среды до судебной системы и гражданского общества. Однако, по мнению аудиторов, поддержка и принятые меры не принесли ожидаемых результатов», — говорится в отчете.

Аудиторы отмечают, что коррупция является распространенным явлением в Украине, препятствует конкуренции и росту и наносит ущерб демократическому процессу. В результате коррупции теряются десятки миллиардов евро.

Также отмечается, что ЕС давно знает о связи между олигархами, высокопоставленными чиновниками, политиками, судебными органами и государственными предприятиями. Однако аудиторы отмечают, что он не разработал реальной стратегии борьбы с большой коррупцией.

«Например, незаконные финансовые потоки, включая отмывание денег, рассматриваются только на периферии. Однако, ЕС поддержал много антикоррупционных реформ и меры в Украине. В большинстве случаев степень поддержки зависит от ряда выполняемых условий. Но Комиссия часто слишком слабо интерпретировала такие требования, что приводило к чрезмерно положительным оценкам. В качестве примера аудиторы приводят безвизовый режим. Работа этой системы не пересматривалась, хотя два из трех условий поддержки ЕС не были выполнены», — говорится в отчете.

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«Несмотря на разнообразную поддержку, которую ЕС предлагает Украине, олигархи и корыстные интересы продолжают подрывать верховенство закона в Украине и угрожать развитию страны. Украине нужна целенаправленная и эффективная стратегия для борьбы с властью олигархов и уменьшением захвата государства. ЕС может сыграть гораздо более значительную роль, чем это было до сих пор», — сказал Юхан Партс, член Европейской аудиторской палаты, ответственный за отчет.

ЕС, коррупция, олигархи, Европейская аудиторская палата
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