ЕС официально поддержал принятие Украиной «антиолигархического» закона

ЕС поддержал Украину за приверженность борьбе с влиянием частных интересов, в частности, принятие закона об олигархах.
Об этом говорится в заявлении саммита Украина-ЕС.
Участники саммита подчеркнули необходимость дальнейших усилий Украины для обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов, в том числе путем деполитизированного процесса отбора на руководящие должности в соответствии с заслугами.
"ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее приверженность борьбе с влиянием частных интересов ("деолигархизация"), в том числе путем юридически обоснованного принятия и внедрения соответствующего законодательства, и призвал к дальнейшим шагам Украины на этом направлении", - говорится в заявлении.
Также ЕС подтвердил свою постоянную поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией.
Со своей стороны Украина подтвердила свою приверженность ратификации Римского статута, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации.
Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.
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