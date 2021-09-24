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Пучдемона отпустили из-под стражи в Италии

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Пучдемона отпустили из-под стражи в Италии

Суд в Италии решил отпустить из-под стражи бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который был задержан на острове Сардиния по запросу Испании. Об этом сообщила в пятницу в Twitter спикер регионального парламента Лаура Боррас.

По ее сведениям, Пучдемон «освобожден без мер пресечения».

Защита экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, ходатайствовала об освобождении политика, однако суд пока не принял решения.

Как сообщают СМИ, суд отпустил Пучдемона на свободу с условием не покидать Сардинию до проведения нового заседания, на котором будет решаться вопрос о его выдаче испанским властям.

Политик был задержан в четверг по прибытии на остров Сардинию. По обычной практике, на первом заседании в Италии у задержанного спрашивают, согласен ли он на экстрадицию. В случае отказа начинается рассмотрение документов, на основании чего принимается решение об экстрадиции, которое может быть оспорено в вышестоящих инстанциях. На это время суд определяет меру пресечения задержанному.

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Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.

Италия, Карлес Пучдемон
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