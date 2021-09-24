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Еще около сотни украинцев хотят выехать из Афганистана

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Еще около сотни украинцев хотят выехать из Афганистана

По информации Министерства иностранных дел Украины, в настоящее время около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«По информации МИД Украины, в настоящее время около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана. Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь. Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции о дальнейших действиях», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.

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Напомним, вчера в международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет из Афганистана, отправленный для эвакуации украинских граждан и членов их семей. На борту было 96 человек, среди которых граждане Украины, а также лица с удостоверением на постоянное место жительства в Украине, члены их семей, лица, на возврат которых давали запросы Ватикан и Канада.

МИД, Афганистан
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