Еще в одном столичном ТРЦ открывают центр вакцинации

В Киеве открывают еще один центр массовой вакцинации против COVID-19, который начнет работать с 27 сентября в ТРЦ COSMO Multimall, сообщила пресс-служба Соломенской райгосадминистрации.
«Вакцинироваться могут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через электронную систему helsi.me (или без предварительной записи). ТРЦ расположен по адресу: улица Вадима Гетьмана, 6», — говорится в соьщении.
В пресс-службе РГА отметили, что тем, кто не имеет декларации с семейным врачом, необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.
Кроме того, получить международное свидетельство о вакцинации можно будет у своего семейного врача после прививки второй дозой вакцины или загрузить в приложении «Дия».
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