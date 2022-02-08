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Большинство жителей ФРГ не удовлетворены работой нового правительства

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Большинство жителей ФРГ не удовлетворены работой нового правительства

Свыше 60% жителей Германии не удовлетворены работой правящей коалиции, состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90» / «Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП). Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

В опросе, проводившемся с 3 по 4 февраля, приняли участие 1 000 человек. По его данным, 64% в той или иной степени не одобряют действия, предпринимаемые правительством Германии. При этом лишь 30% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Вместе с тем, как выяснили социологи, критически оценивается и позиция властей по вопросу украинского кризиса. Так, 67% респондентов не удовлетворены действиями правительства, в то время как лишь 23% поддерживают поведение властей.

Согласно другому опросу, проведенному социологическим институтом Civey по заказу издания «Шпигель», 63% жителей Германии также полагают, что за два месяца пребывания у власти действующий канцлер Олаф Шольц (СДПГ) не смог проявить себя в качестве достойного политика на посту главы правительства ФРГ. При этом лишь 22% опрошенных выразили противоположное мнение. Вместе с тем, как подчеркнули социологи, только около 20% немцев ценят его профессиональную компетентность, еще порядка 20% отметили готовность Шольца к диалогу. Кроме того, 11% респондентов подчеркнули, что глава правительства Германии способен четко выражать свою позицию, 8% выделили его лидерские качества, а 6% жителей ФРГ указали на готовность к конфликтам.

Олаф Шольц вступил в должность федерального канцлера Германии 8 декабря 2021 года. Он сменил Ангелу Меркель, которая занимала пост главы правительства Германии на протяжении 16 лет. Немецкие СМИ характеризуют его как «рационального, стабильного и почти скучного» человека, за сухость и бесстрастность называют его «скучным бюрократом», «роботом» или «Шольцоматом» (от нем. Scholz и Automat). По мнению обозревателей, политическая культура нынешнего канцлера — сглаживать углы, а не принимать волевые решения.

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На прошедших 26 сентября выборах победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, «Союз-90» / «Зеленые» — 14,8%, правопопулистская «Альтернатива для Германии» — 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

опрос, ФРГ, Олаф Шольц
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