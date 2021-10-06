За отставку Разумкова могут проголосовать в пятницу

За отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в парламенте могут голосовать 8 октября, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, перед голосованием нужно собрать заседание фракции.
«В пятницу, наверное. Думаю, нам нужно провести фракцию и определить обе кандидатуры (на должности спикера Рады и первого вице-спикера), и потом мы будем голосовать», — заявил Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду.
По его словам, на заседание фракции «слуги народа» соберется вечером 7 октября.
На вопрос о том, являются ли этими кандидатами действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук и первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, Арахамия ответил «Нет... Они в шорт-листе, но есть ещё кандидаты, которые хотят, чтобы их рассмотрели». Имена этих кандидатов Арахамия не назвал, однако отметил, что они из фракции «Слуга народа».
Напомним, 5 октября спикера парламента Дмитрия Разумкова на два дня отстранили от ведения заседаний парламента. Кроме того, Верховная Рада проголосовала за включение вопроса отставки спикера Дмитрия Разумкова в повестку дня. При этом вчера сообщалось о том, что рассмотреть вопрос отставки Разумкова хотят в четверг, 7 октября.
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