За отставку Разумкова могут проголосовать в пятницу

За отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в парламенте могут голосовать 8 октября, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, перед голосованием нужно собрать заседание фракции.

«В пятницу, наверное. Думаю, нам нужно провести фракцию и определить обе кандидатуры (на должности спикера Рады и первого вице-спикера), и потом мы будем голосовать», — заявил Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду.

По его словам, на заседание фракции «слуги народа» соберется вечером 7 октября.

На вопрос о том, являются ли этими кандидатами действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук и первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, Арахамия ответил «Нет... Они в шорт-листе, но есть ещё кандидаты, которые хотят, чтобы их рассмотрели». Имена этих кандидатов Арахамия не назвал, однако отметил, что они из фракции «Слуга народа».

Напомним, 5 октября спикера парламента Дмитрия Разумкова на два дня отстранили от ведения заседаний парламента. Кроме того, Верховная Рада проголосовала за включение вопроса отставки спикера Дмитрия Разумкова в повестку дня. При этом вчера сообщалось о том, что рассмотреть вопрос отставки Разумкова хотят в четверг, 7 октября.